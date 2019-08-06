В Комсомольске тренировались разворачивать водоналивную дамбу

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-06T05:01:25+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре прошли тренировки по разворачиванию водоналивной дамбы. Напомним, ранее в город Юности самолетом доставили 16 комплектов сооружений. Их поставили в рамках выполнения постановления Правительства России.

Как сообщили в краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, водоналивную дамбу установят, когда наступит нужный момент, поверх земляной дамбы и наполнят ее водой. С ее помощью удастся на метр поднять преграду для воды. С помощью мотопомпы ее можно будет залить водой прямо из реки.

Напомним, также в город Юности также отправят пожарно-спасательный комплекс «Гидробарьер». Он состоит из машины УАЗ и автомобиля на базе КАМАЗ с прицепом и используется для перевозки спасателей и водоналивных дамб. Комплекс доставили в Хабаровский край из Новосибирска по поручению главы МЧС России Евгения Зинчева. Он приезжал в регион с целью проверить ход подготовки к наводнению.

ИСТОЧНИК KP.RU