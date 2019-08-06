В конце августа в Хабаровском крае начнется пора дешевой рыбы

СЕГОДНЯ 05:54 2019-08-06T05:54:29+03:00

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В Хабаровском крае в этом году «Доступная рыба» впервые поступит на прилавки в конце августа. Сроки реализации проекта немного сдвинулись, в том числе и из-за паводков. Однако промысловики все равно подтвердили свое участие в нем.

- В магазины поступит рыба, которую выловили в Северо-Охотоморской подзоне. Начиная с 5 июля, промысел летней кеты и горбуши ведут около 40 предприятий. С первой партией в торговые сети доставят около 15 тонн свежемороженой продукции, позже покупатели смогут приобрести летнюю кету, а время спустя в продажу поступит и «охлажденка» осеннего улова, - рассказал Роман Фофанов, начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края.

В регионе также обсудят вопросы ценообразования, логистики и объемов поставок в рамках проекта «Доступная рыба». Ожидается, что цена без учета логистических затрат будет снижена в пределах 30 процентов. Прорабатываются удобные варианты доставки, чтобы максимально снизить конечную стоимость продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU