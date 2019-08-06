В Хабаровском крае чаще жалуются на навязывание финансовых услуг

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-06T06:28:03+03:00

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Жители Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области оказались самыми активными по части жалоб на мисселинг. Так называют навязывание финансовых услуг банками. Всего от населения из этих регионов поступило больше четырех тысяч жалоб из семи тысяч зарегистрированных обращений.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка России, в целом на Дальнем Востоке сокращается число жалоб на мисселинг. Пик обращений от граждан за последние полгода пришелся на апрель, когда регулятор зарегистрировал 177 сигналов. Для сравнения - в мае и июне поступило по 25 жалоб.

Специалисты полагают, что ситуация изменилась после опубликования указания Банка России о стандарте продаж полисов страхования жизни. Часто граждане воспринимают этот продукт как альтернативу банковскому вкладу, а продавцы об особенностях полиса ИСЖ умалчивают. Как результат, получается вышеупомянутый мисселинг, порождающий недоверие к финансовой системе в целом. Сейчас в банках обязаны давать клиентам полную информацию о рисках приобретаемого продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU