«Маноминский лабиринт» появится в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-06T07:30:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске экстремалы решили устроить пятидневный сплав по реке Манома в национальном парке «Анюйский». Путешествие началось в селе Верхняя Манома и закончилось с селе Нижняя Манома. В пути туристы преодолевали заломы и изнурительные перекаты. Боевой настрой экстремалов не сломили даже ливневые дожди.

- Во время сплава путешественники составляли отчет. В него вошло много интересных фактов. Например, отдыхающие увидели следы тигра. Причем хищники оставили напоминание о себе на всех без исключения местах ночевок. Также в лесу постоянно слышались подозрительные звуки, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Собранные материалы планируют использовать для разработки туристического маршрута «Маноминский лабиринт». Его обустроят на реке Манома, главном притоке реки Анюй. Она берет начало на склоне одного из хребтов горной системы Сихотэ-Алинь. На берегах реки расположено два населенных пункта - село Верхняя Манома, где живут 156 жителей, и село Нижняя Манома с численностью населения в 174 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU