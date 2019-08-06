СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-06T07:24:58+03:00

Семьи в Хабаровском крае взяли ипотеку под пять процентов Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Хабаровском крае подвели первые итоги по оформлению льготной ипотеки молодым семьям. На сегодняшний день воспользоваться услугой смогли 128 получателей. Общая сумма займов составляет более 340 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе правительства края, получить льготную ипотеку могут семьи дальневосточников, в которых после 1 января 2019 года родился второй и последующие дети. Такую меру поддержки внедрили в рамках нацпроекта «Демография».

Отметим, что получить финансовую услугу можно в Сбербанке, ВТБ и Россельхозбанке. Деньги используют на покупку жилья на первичном рынке. Жителям сельской местности также разрешили приобретать с помощью льготной ипотеки жилплощадь и на вторичном рынке. Льготная процентная ставка в пять процентов действует весь срок кредитования. В рамках этой программы также можно рефинансировать уже имеющиеся кредиты. Для этого нужно обратиться в финансовые организации.

ИСТОЧНИК KP.RU