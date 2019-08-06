2019-08-06T08:07:42+03:00
Происшествия

Поездка на авто для трех хабаровчан могла закончиться трагически

Среди пострадавших водитель и три пассажира машины Nissan Vanette
Александр ШТААЛЬ
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Поездка на авто для трех хабаровчан могла закончиться трагическиПоездка на авто для трех хабаровчан могла закончиться трагическиФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 5 августа, в Хабаровске в аварии чуть не погибли три человека. Водитель и три пассажира ехали в авто Nissan Vanette по улице Воронежской в сторону улицы Станционной. В пути в машину врезалась иномарка Toyota Prius, которая выезжала с прилегающей территории на улицу Воронежскую.

Как сообщил информированный источник, у водителя диагностировали ушибленную рану на лбу, у одного пассажира – ушибы на голове, у второго - ушиб правого предплечья и рану на лбу. Предварительно известно, что на момент происшествия оба водителя, при этом одна из них женщина, были трезвы.

В отношении автолюбительницы, которая управляла машиной Toyota Prius, составили административный протокол. Досталось и второму водителю - у него отсутствовал полис, за что и был составлен протокол.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь ваши жизни и жизни тех, кто кто может оказаться рядом с вами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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