Поездка на авто для трех хабаровчан могла закончиться трагически
В минувшие сутки, 5 августа, в Хабаровске в аварии чуть не погибли три человека. Водитель и три пассажира ехали в авто Nissan Vanette по улице Воронежской в сторону улицы Станционной. В пути в машину врезалась иномарка Toyota Prius, которая выезжала с прилегающей территории на улицу Воронежскую.
Как сообщил информированный источник, у водителя диагностировали ушибленную рану на лбу, у одного пассажира – ушибы на голове, у второго - ушиб правого предплечья и рану на лбу. Предварительно известно, что на момент происшествия оба водителя, при этом одна из них женщина, были трезвы.
В отношении автолюбительницы, которая управляла машиной Toyota Prius, составили административный протокол. Досталось и второму водителю - у него отсутствовал полис, за что и был составлен протокол.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь ваши жизни и жизни тех, кто кто может оказаться рядом с вами на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU