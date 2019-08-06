2019-08-06T10:37:09+03:00
Недвижимость

Правила раздельного сбора мусора появятся в Хабаровском крае до 1 ноября 2019 года

Это необходимая процедура в связи с переходом на новую систему обращения с отходами
Ольга КИВА
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Правила раздельного мусора появятся в Хабаровском крае до 1 ноября 2019 годаПравила раздельного мусора появятся в Хабаровском крае до 1 ноября 2019 годаФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Хабаровском крае идет подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. По поводу предстоящей процедуры в регионе прошло очередное заседание, по итогу которого приняли ряд важных решений. Одно из низ - это разработка правил раздельного сбора мусора. Документ подготовят до 1 ноября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства жилищно- коммунального хозяйства, до участников заседания довели информацию о существующей системе раздельного накопления твердых коммунальных отходов в регионе. Также аудитории продемонстрировали опыт Хабаровского краевого отделения «Всероссийское общество охраны природы» по внедрению системы раздельного сбора мусора.

Свое мнение по поводу предстоящего нововведения также выразили представители коммерческой компании и саморегулирующей организации некоммерческого партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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