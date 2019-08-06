СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-06T10:35:50+03:00

О поддержке малого и среднего бизнеса рассказали в Комсомольске ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре при мэре прошло заседание, посвященное вопросам развития предпринимательства. Среди участников были члены совета и представители краевого правительства. Представители госструктур отметили, что сейчас в регионе в помощь бизнесу есть три формы поддержки.

- Среди действующих мер поддержки микрофинансирование, гарантийная поддержка, субсидирование процентных ставок в рамках проекта «Программа 8,5%», а также льготный лизинг, - прокомментировали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства. – Отметим, что кредиты по ставке 8,5 процента годовых могут оформить все предприниматели Дальнего Востока. Деньги можно использовать как на оборотные, так и на инвестиционные цели.

Причем этот заем оформляют не только бизнесменам, занятым в приоритетных сферах - сельское хозяйство, строительство, переработка и утилизация отходов, туризм. Рассчитывать на финансовую помощь могут и деятели в области оптовой и розничной торговли.

По итогу встречи и обсуждения вопросов участники совещания постановили, что в регионе нужно усилить информирование бизнеса о существующих мерах поддержки. Также одна из задач, которую предстоит выполнить – это побудить предпринимателей к активному участию в публичных обсуждениях муниципальных и краевых нормативных правовых актов.

ИСТОЧНИК KP.RU