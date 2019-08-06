Речные рейсы из Хабаровска в Фуюань поставят на «стоп»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-06T10:32:24+03:00

Это произойдет, когда вода в Амуре дойдет до критической отметки в 520 сантиметров

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В Хабаровске собираются приостановить речное сообщение с приграничным городом Фуюань. Это вынужденная мера, к которой в городе прибегли из соображений безопасности. Пока рейсы совершают в обычном режиме. Как только вода в Амуре доберется до критической отметки в 520 сантиметров, речное сообщение поставят на «стоп».

Как сообщили в краевом министерстве культуры, в течение двух дней теплоходы будут курсировать. Однако турфирмам настоятельно рекомендовали продавать путевки не более чем на одну ночь. Уровень в 520 сантиметров выбрали, опираясь на опыт наводнения, случившегося в 2013 году.

Отметим, что паводок в Хабаровск придет из села Нижне-Ленинское в ЕАО . На данный момент работа пункта пропуска «Нижнеленинское» приостановлена в связи с паводком со 2 августа. К слову, в пункте пропуска «Покровка» в Бикинском районе ситуация остается стабильной.

Сегодня, 6 августа, уровень Амура находится на отметке в 463 сантиметра. В течение двух суток ожидается подъем воды на 30-40 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU