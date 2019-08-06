СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-06T11:55:19+03:00

«Образование в интересах человека» объединит педагогов и чиновников в Хабаровске ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске через два дня стартует краевая педагогическая конференция «Образование в интересах человека: драйверы изменений». С 8 по 9 августа сотрудники учебных заведений, представители власти, издательства «Просвещение» и компании «Яндекс» будут решать насущные проблемы, связанные с воспитанием будущих поколений. Мероприятие объединит более 600 человек.

- Участники события обсудят механизмы реализации региональных проектов. Также они проведут более 15 проектировочных площадок по вопросам оценки качества образования, развития дополнительного образования, подготовки кадров для региональной экономики, применения инноваций в образовательной сфере и создания цифровой образовательной среды, - отметили в краевом министерстве образования.

Среди запланированных мероприятий всероссийский семинар-совещание «Универсальные компетентности: чему и как учить сегодня для успешной карьеры завтра», межрегиональные конференции и семинары «Модели инклюзивных школ. Равное образование разным детям» и другие дискуссионные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU