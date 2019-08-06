В Еврейской автономии уже собираются оценить ущерб от наводнения

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-06T10:26:22+03:00

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В Еврейской автономии гидрологическая обстановка по-прежнему остается напряженной. На сегодняшний день подтоплены несколько участков в Облученском и Ленинском районах. В ближайшее время там начнет работать комиссия по оценке ущерба. Частично перемыта дорога к селу Квашнино. На этот участок отправят спасателей, добровольцев и военнослужащих, которые займутся укреплением дамб.

Как отметили в пресс-службе правительства ЕАО, из резервного фонда дополнительно выделяют деньги на покупку топлива, мешков и материалов для оборудования пунктов временного размещения. Более двух миллионов собираются потратить на восстановление дороги Пашково-Радде.

По последним данным, в селе Ленинском уровень реки поднялся на 24 сантиметра, в селе Пашково - на 11 сантиметров, в Екатерино-Никольском, Нагибово и в Архангеловке – на шесть сантиметров. Значительный спад фиксируется лишь по реке Бира в Биробиджане.

ИСТОЧНИК KP.RU