СЕГОДНЯ 00:55 2019-08-07T04:45:21+03:00

Погода в Хабаровске на 7 августа 2019 года: до +27, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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На севере Хабаровского края улучшается погода. Дожди прекратились и выглянуло солнце. Тучи разогнал антициклон. Он распространил свое влияние и на центральные районы региона. Юг пока в поясе облаков. Метеообстановка тут все еще неустойчивая.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +4+26.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27. Уровень Амура у краевого центра 458 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 23 градуса.

В Бикине дождь Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +19+21.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +25+27. Уровень Амура у города Юности 295 сантиметров.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +23+25. Уровень Амура в устье реки 121 сантиметр.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU