Из-за наводнения в ЕАО отменили международные рейсы речных судов

СЕГОДНЯ 01:32 2019-08-07T01:32:12+03:00

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В Еврейской автономии с сегодняшнего дня, 7 августа, приостанавливают движение речных судов по реке Амур. Информацию об изменении в работе транспорта уже сообщили участникам внешнеэкономической деятельности, туристическим организациям, а также доводят информацию до сведения других граждан, планирующих выехать в КНР через пункты пропуска области.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, введенное ограничение – это необходимая мера в связи с высоким уровнем воды. Ранее запрет ввели в пункте пропуска «Амурзет» только на грузовые перевозки, с сегодняшнего дня отменили и пассажирские.

Напомним, со 2 августа также приостановят движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска «Нижнеленинское». К слову, в Хабаровске также собираются приостановить речное сообщение с приграничным городом Фуюань. Пока рейсы совершают в обычном режиме. Как только вода в Амуре доберется до критической отметки в 520 сантиметров, речное сообщение поставят на «стоп».

ИСТОЧНИК KP.RU