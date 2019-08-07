Уровень Амура в Хабаровске 7 августа 2019: вода добралась до отметки неблагоприятного явления

СЕГОДНЯ 02:06 2019-08-07T04:42:45+03:00

Сейчас гребень паводка проходит на участке от села Иннокентьевка до села Пашково в ЕАО

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Уровень Амура в Хабаровске достиг отметки неблагоприятного явления. По данным, предоставленным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас вода находится на отметке 458 сантиметров. Неблагоприятным считается явление, если река поднялась на 450 сантиметров над нулем графика гидрологического поста.

Отметим также, что в Комсомольске-на-Амуре уровень воды вчера, 6 августа, зафиксировали на уровне 295 сантиметров. В этом городе неблагоприятным явление будет считаться, если вода доберется до отметки в 450 сантиметров, опасным на отметке в 650 сантиметров.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, сейчас гребень паводка проходит на участке от села Иннокентьевка до села Пашково в Еврейской автономии. К слову, 6 августа зафиксировали максимальный подъем воды на 21 сантиметр в селе Новоспасское в ЕАО. Пойму реки здесь затопило примерно на два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU