В Хабаровске решают судьбу построек «вне закона»

СЕГОДНЯ 02:29 2019-08-07T04:41:18+03:00

Теперь только от суда зависит, снесут самострои или нет

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В Хабаровске решается судьба восьми самостроев. Пока материалы относительно этих объектов находятся в суде. К слову, с начала года в городе выявили 22 таких постройки. Среди них пристройки, здания, несогласованные работы по реконструкции сооружений и заборы.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, исходя из практики, быстро избавиться от самостроев не получается. Так, на сегодняшний день идет исполнительное производство в отношении объектов, начиная с 2012, 2014 и 2015 годов. К слову, в этом году подали в суд иск по незаконно построенному торговому павильону на улице Аэродромной.

Отметим, что больше всего самостроев расположено в Железнодорожном районе. Здесь насчитали восемь объектов. На втором месте – Индустриальный район, где нашли семь самовольных построек. На территории Кировского района с начала года зарегистрировали всего один случай строительства вне закона.

ИСТОЧНИК KP.RU