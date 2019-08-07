2019-08-07T04:37:46+03:00
Происшествия

В Ленинском районе ЕАО ожидается большой подъем воды

Пока есть время, спасатели и добровольцы стараются максимально укрепить дамбу
Ольга КИВА
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В Ленинском районе ЕАО ожидается большой подъем водыВ Ленинском районе ЕАО ожидается большой подъем водыФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Ленинском районе ЕАО в ближайшие два дня ожидается дальнейший подъем уровня воды. Водная стихия может подтопить приусадебные участки, огороды, сенокосы, посевы, дороги, низкопойменные места и линии связи. Сложная ситуация на сегодняшний день складывается в селах Кукелево, Ленинское и Нижне-Ленинское.

- По прогнозам специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления, пик паводка придется на 9-10 августа 2019 года на село Ленинское. Однако за счет наращивания гребня водозащитной дамбы подтоплений не прогнозируется, - прокомментировал Валентин Гарин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

К работе по укреплению дамб в селах Кукелево и Ленинское привлекли более 190 человек. Среди них представители министерства обороны, МЧС России, погранслужбы, районных администраций, а также сельские старосты, волонтеры и добровольцы. Чтобы нарастить дамбу, использовали более полутора тысяч квадратных метров грунта, более 15 тысяч мешков. По последним данным, вода уже захватила шесть приусадебных участков в селе Кукелево, три приусадебных участка в селе Дежнево, два частных подворья в селе Ленинском. Также стихия хозяйничает сейчас на низменных участках в районе пункта пропуска «Нижне-Ленинское» и на четырех участках дороги «Дежнево – Квашнино».

Жителям области напоминают, единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области – 23-999, телефоны экстренных служб – 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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