СЕГОДНЯ 04:57 2019-08-07T04:57:53+03:00

Полтора миллиона не могут получить дети от родной матери в Хабаровском крае Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Жительница Комсомольского района упорно не хочет платить алименты на собственных троих детей. Женщину не смущает даже сумма накопленного долга, которая равна примерно полутора миллионам рублей. Чтобы хоть как-то разбудить спящую здоровым сном совесть матери, приставы решили действовать кардинально.

- Сначала ее принудительно доставили в отдел, потому что по собственной воле своенравная дама приходить не хотела. В отношении нее составили административный протокол за неуплату алиментов. Позже было судебное разбирательство, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд признал гражданку виновной в указанном правонарушении и вынес свое решение. Так, должница должна будет отработать в обязательном порядке 50 часов. При этом обязанность погасить задолженность по оплате алиментов и уплате исполнительского сбора с нее никто не снимал.

ИСТОЧНИК KP.RU