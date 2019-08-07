2019-08-07T06:53:37+03:00
Политика

Военные готовятся к борьбе за сушу в Еврейской автономии и Амурской области

Сводные отряды ликвидации ЧС уже находятся в режиме боевой готовности
Ольга КИВА
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Военные готовятся к борьбе за сушу в Еврейской автономии и Амурской областиВоенные готовятся к борьбе за сушу в Еврейской автономии и Амурской областиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Еврейской автономии и Амурской области находятся отряды военных, которые займутся ликвидацией чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, в Бабстовском гарнизоне в Еврейской автономной области сейчас находятся больше 60 военнослужащих ВВО. Также сюда доставили около 10 единиц автомобильной техники.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в Амурской области к борьбе с водной стихией готовы бойцы Екатеринославского и Белогорского гарнизонов. В первом отстаивать сушу собираются около 60 военнослужащих. Использовать при этом собираются 33 специализированные машины, в том числе плавающий транспортер ПТС-2, тяжелый механизированный мост ТММ-3 и фильтровальную станцию.

В Белогорском гарнизоне бороться за сушу будут больше 360 человек и порядка 90 единиц техники, в том числе автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры. К слову, всего в двух регионах на помощь во время наводнения придут 480 человек и больше 130 автомобильной и специальной техники ВВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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