2019-08-07T07:28:37+03:00
Происшествия

Распустившего руки полицейского в ЕАО отправили в колонию

Бывшего правоохранителя осудили за превышение должностных полномочий
Александр ШТААЛЬ
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Распустившего руки полицейского в ЕАО отправили в колониюРаспустившего руки полицейского в ЕАО отправили в колониюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии перед судом предстал бывший полицейский, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Из материалов дела следует, что от его рук пострадала женщина. Потерпевшая находилась в квартире, куда страж порядка прибыл с целью проверки поступившего сообщения об избиении детей их же собственным отцом.

- Установили, что фигурант в ноябре 2018 года полицейский при исполнении служебных обязанностей прижал женщину к стене и нанес несколько ударов кулаком по телу. После такой экзекуции у потерпевшей диагностировали закрытую тупую травму грудной клетки и переломы двух ребер. Это расценили, как причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сам обвиняемый вину не признал, однако доказательства были против него. Суд рассмотрел все обстоятельства инцидента и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года. Столько времени мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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