2019-08-07T07:52:14+03:00
Происшествия

Дым от лесных пожаров в Якутии ощущают на севере Хабаровского края

По данным авиалесоохраны, на территории республики сейчас 116 очагов возгорания
Александр ШТААЛЬ
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Дым от лесных пожаров в Якутии ощущают на севере Хабаровского краяДым от лесных пожаров в Якутии ощущают на севере Хабаровского краяФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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Жители северных районов Хабаровского края почувствовали запах дыма. Это результат природных пожаров, которые сейчас полыхают на территории соседней Якутии. Северо-западные ветры отнесли дымовые шлейфы на территорию северных районов края. Об этом сообщили в краевом управлении лесами накануне, 6 августа.

Напомним, на сегодняшний день лесопожарная обстановка на территории республики довольно сложная. На территории региона насчитали 116 природных пожаров, которые хозяйничают на территории общей площадью 916 тысяч 543,6 гектаров. Огненная стихия захватила, в том на территории Алданского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского районов. Не пощадило пламя и территорию близ Якутска. Ситуацию постоянно мониторят с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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