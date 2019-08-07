2019-08-07T08:49:47+03:00
Общество

Бизнесмены в Хабаровском крае расскажут, что мешает им нормально работать

Каждый предприниматель сможет высказать свое мнение до 6 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесмены в Хабаровском крае расскажут, что мешает им нормально работатьБизнесмены в Хабаровском крае расскажут, что мешает им нормально работатьФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае решили узнать у самих бизнесменов, что именно мешает им нормально работать. Для этого в регионе собираются провести опрос. Участвовать в нем могут все желающие. Мнение каждого предпринимателя учтут при разработке предложений по устранению барьеров для бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на информацию от бизнесменов будут принимать в министерстве экономического развития региона. Высказать свое мнение желающие смогут до 6 сентября 2019 года. При этом сообщить о трудностях в развитии своего дела также смогут представители общественных объединений и научных организаций.

Собранную информацию проанализируют и объединят в единый документ, который позже направят на экспертизу. Отметим, что такая практика взаимодействия с бизнес-сообществом действует в регионе с 2014 года. Благодаря такому подходу за пять лет рассмотрели и внесли поправки в девять действующих нормативно-правовых актов.

Предложения принимают в виде заполненной формы по адресу: Хабаровск, улица Фрунзе 72, кабинет 336а или по электронной почте orv@adm.khv.ru. Информация по телефону (4212) 40-24-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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