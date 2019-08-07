Для поисков 13-летнего Сергея в Хабаровске ищут волонтеров

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-07T06:56:48+03:00

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В Хабаровске продолжаются поиски 13-летнего Сергея Антоновича Рой. Мальчик пропал 5 августа в районе пятой площадки. По предварительным данным, он был одет в черную футболку с рисунком из белых полос и в светло-коричневые джинсовые шорты. Также из одежды на нем были черные носки и черные кроссовки.

Мальчик пропал 5 августа в районе пятой площадки ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

В аккаунте ПСО «Амур-Поиск» в одной из социальных сетей публикуют небольшие отчеты о том, как идут поиски. Так, по данным на 11 часов вечера 6 августа ребенок пока не нашли. Поиски продолжаются. Пару часов назад также появилось сообщение с призывам о помощи. Нужны два-три человека с хорошим зрением и заряженными телефонами для патрулирования территории от базы отдыха «Дельфин» до конца дамбы в районе девятой лодочной станции на улице Запарина. Обращаться по телефону 8-962-228-65-51.

Ранее сообщалось, что ребенок утонул на «Песках» в районе улицы Павла Морозова. На месте уже отработали сотрудники МЧС. Также поисковики осмотрели береговую черту от «Песков» до девятой лодочной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU