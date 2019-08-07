Сирены взвоют в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-07T11:50:28+03:00

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В Хабаровском крае продолжаются проверки комплексных систем оповещения. Звуки сирен 25 апреля также услышали и жители краевого центра. Как сообщали в комитете правительства по гражданской защите, сигнал сирен означает команду «Внимание всем!». Как только человек ее услышит, он должен будет включить телевизор или радио, чтобы прослушать полную информацию об угрозе, а также алгоритм действий. В тестовом варианте дикторы объявят, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена.

Такая же проверка состоится и в Верхебуреинском районе 8 августа. Сирены начнут работать в 11:30. Местных жителей убедительно просят не паниковать и не совершать особых действий. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации, которую относят к категории штатной.

ИСТОЧНИК KP.RU