2019-08-07T11:47:45+03:00
Общество

Школьники четырех стран в Хабаровске окунутся в экологические проблемы

После обсуждения взрослых вопросов для ребят устроят экскурсии и мастер-классы
Александр ШТААЛЬ
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Школьники четырех стран в Хабаровске окунуться в экологические проблемыШкольники четырех стран в Хабаровске окунуться в экологические проблемыФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровск приехали юные экологи четырех стран. Больше 100 школьников из России, КНР, Республики Корея и Японии собрались на международном детском экологическом симпозиуме. Это мероприятие будет длиться два дня. За это время ребята по-взрослому посмотрят на проблему охраны водоемов и их обитателей, обсудят пути решения.

- Кроме так называемой «деловой» части встречи будет еще и познавательная. Так, для юных экологов организуют экскурсию по Амуру. Во время прогулки ребята посетят рыборазводный завод, где выпустят молодь осетровых и заодно узнают, как восстанавливают популяцию этой породы рыб, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Также во время симпозиума организуют мастер-классы по изготовлению поделок и росписи горшков. Дети высадят аллею деревьев и пройдут церемонию посвящения в «эколята». Они станут участниками движения юных защитников природы, действующего в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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