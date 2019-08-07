СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-07T11:46:11+03:00

Больше половины школ в Хабаровске готовы к новому учебному году Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске продолжается приемка школ перед началом учебного года. Сейчас учебные заведения осматривают сотрудники МЧС и представители городского управления дорог и внешнего благоустройства. Комиссия оценивает готовность учреждений к приему учеников, в том числе и с точки зрения маршрута «дом-школа-дом».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из краевой казны городу выделили 41 миллион рублей. Эти деньги собираются потратить на обустройство 37 пешеходных переходов к школам и детским садам. В целом на подготовку учебных заведений, а их в городе 173, в этом году потратят 350 миллионов рублей.

Деньги тратят на ремонт кровель, санузлов, медпунктов и спортивных залов. На сегодняшний день больше половины школ уже готовы к началу учебного года. Допуск к работе до 15 августа должны получить все учреждения образования краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU