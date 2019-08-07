Казну Хабаровского края пополнят за счет штрафов иностранцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-07T12:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На стройках в Хабаровском крае провели проверки на наличие законной иностранной рабочей силы. На двух объектах выявили 74 мигранта, из которых 17 трудились, не имея патента. При этом у 10 человек вообще не было документов, разрешающих пребывание на территории России.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в отношении нарушителей в общей сложности составили 10 административных протоколов. Позже суд обязал нарушителей заплатить штрафы на сумму в 30 тысяч рублей, а также постановил выдворить нелегалов за пределы страны. Еще 17 протоколов составили за незаконную работу в России. В этом случае сумма штрафов составила 37 тысяч рублей.

Напомним, в регионе ежегодно ищут иностранцев-нелегалов. В рамках поставленной задачи в этом году уже проверили больше четырех с половиной тысяч предприятий, работающих в области промышленности, сельского хозяйства, бытового обслуживания, а также строительства и пассажирских перевозок. В результате рейдов выявили свыше 80 иностранцев, незаконно пребывающих или работающих в России.

ИСТОЧНИК KP.RU