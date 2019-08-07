В Хабаровске остановку теплоходов перенесли с Речного вокзала на «Дальдизель»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-07T10:01:08+03:00

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В Хабаровске срочно корректируют работу речных теплоходов из-за наводнения. Так, по оперативным данным, поступившим от пресс-службы правительства края, суда будут отходить не от Речного вокзала, а от остановки «Дальдизель».

Новые правила начнут действовать с 9 августа. Они коснутся теплоходов, отправляющихся в села Новокуровка и Победа Хабаровского района. Перевозчик принял такое решение из соображений безопасности пассажиров, так как из-за подъема воды может возникнуть серьезная угроза для тех, кто собирается отплыть на речном судне.

Напомним, ранее в Хабаровске причалы временно поменяли свое местоположение. Так, с 2 августа посадка на теплоходы будет осуществляться с остановки «Прибрежная», а не на причалах №№3, 4 и 5. На сегодняшний день уровень воды в Амуре превысил отметку неблагоприятного явления и составляет 458 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU