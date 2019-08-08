СЕГОДНЯ 01:02 2019-08-08T04:21:37+03:00

Погода в Хабаровске на 8 августа 2019 года: до +27, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

На большей части региона осадки не ожидаются

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В Биробиджане без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +24+26.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +26+28.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +26+28.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU