2019-08-08T04:23:17+03:00
Происшествия

В Ленинском районе ЕАО перекрыли дороги из-за подтопления

Река достигла отметки неблагоприятного явления у села Ленинское
Ольга КИВА
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В Ленинском районе ЕАО перекрыли дороги из-за подтопленияВ Ленинском районе ЕАО перекрыли дороги из-за подтопленияФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Ленинском районе ЕАО проходит гребень паводка. За минувшие сутки на реке Амур вода поднялась местами до 14, а то и до 25 сантиметров. Гидрологи зафиксировали превышение отметки неблагоприятного явления у села Ленинское.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, 7 августа в населенных пунктах Ленинское, Дежнево, Кукелево и Нижнеленинское под водой оказались 11 приусадебных участков, более девяти тысяч гектаров сельскохозяйственных культур и низменные участки близ пункта пропуска «Нижне-Ленинское». Также стихия «прибрала» пять участков дороги «Дежнево – Квашнино» и один участок региональной дороги «Ленинское – Нижнеленинское». На этих трассах ввели ограничение на проезд общественного и легкового транспорта. Большегрузы и высокопроходимая техника пока продолжают курсировать.

Напомним, 9-11 августа ожидается подъем воды у села Нагибово. Здесь уровень воды может достигнуть отметок в 1100-1110 сантиметров. У села Ленинское в течение двух суток возможен подъем уровня воды на 30 - 40 сантиметров.

Гидрологическая обстановка остается на контроле Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, губернатора области и различных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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