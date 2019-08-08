Уровень Амура в Хабаровске 8 августа 2019: вода поднимется еще на 30-40 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:08 2019-08-08T04:24:57+03:00

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В Хабаровске 7 августа зафиксировали уровень Амура на отметке в 476 сантиметров, сегодня, 8 августа, - на отметке 493 сантиметра. По прогнозам гидрологов, вода будет и дальше подниматься. Так, в течение двух суток река «подрастет» еще на 30- 40 сантиметров. Напомним, на сегодняшний день Амур уже «переступил» уровень неблагоприятного явления на отметке в 450 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень паводка проходит на участке село Пашково – село Екатерино-Никольское в ЕАО. В этих населенных пунктах отмечают колебания уровней воды +11+16 сантиметров. Отметим также, что после осадков в Вяземском районе Хабаровского края отмечают подъем воды в верхнем течении реки Подхоренок. Уровень за стуки стал больше на 40-84 сантиметра. У поселка Дормидонтовка 11-12 августа ожидается подъем воды до отметок 520-560 (НЯ-560) сантиметров. Однако угрозы хозяйственным объектам не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU