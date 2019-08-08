2019-08-08T04:26:14+03:00
Общество

Юные хабаровские робототехники впервые прославились на весь мир

Школьники стали единственными россиянами на пьедестале почета в области программирования роботов
Ольга КИВА
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Юные хабаровские робототехники впервые прославились на весь мирЮные хабаровские робототехники впервые прославились на весь мирФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице по праву добавили в копилку достижений победу юных робототехников. Участвовали в международных соревнованиях воспитанники клуба «Роботрек» и показали просто удивительный результат. Ребята стали лучшими в мире по программированию роботов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на состязания хабаровчане приехали в Южную Корею, где уже в шестой раз стараются выявить сильнейших в робототехнике. Среди участников были представители 21 страны мира. Всего больше 200 человек.

Хабаровские школьники смогли обойти участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, а также Австралии, Колумбии, Бразилии и США. Даже серьезные конкуренты из Китая, Вьетнама и Малайзии не смогли обойти дальневосточников. Итог - хабаровчане заняли первое и третье места. К слову, ранее никому в России не удавалось подняться на пьедестал почета в номинации по программированию роботов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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