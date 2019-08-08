Под суд отдали сельчанку в Хабаровском крае за прописку иностранца
Жительница Ванинского района оказалась в очень неудобном положении из-за собственной душевной доброты. Женщина безвозмездно прописала у себя в доме иностранца, с которым вместе жить не собиралась, и тем более не планировала вести совместное хозяйство. Однако с точки зрения закона поступок фигурантки выглядел как преступление – фиктивная регистрация.
- В отношении сельчанки возбудили уголовное дело. На данный момент расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Жителям края напоминают об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет граждан России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. К слову, добродушной фигурантке за это преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU