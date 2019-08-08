2019-08-08T04:29:14+03:00
Происшествия

Под суд отдали сельчанку в Хабаровском крае за прописку иностранца

За свою душевную доброту женщина может лишиться свободы на срок до трех лет
Александр ШТААЛЬ
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Под суд отдали сельчанку в Хабаровском крае за прописку иностранцаПод суд отдали сельчанку в Хабаровском крае за прописку иностранцаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Ванинского района оказалась в очень неудобном положении из-за собственной душевной доброты. Женщина безвозмездно прописала у себя в доме иностранца, с которым вместе жить не собиралась, и тем более не планировала вести совместное хозяйство. Однако с точки зрения закона поступок фигурантки выглядел как преступление – фиктивная регистрация.

- В отношении сельчанки возбудили уголовное дело. На данный момент расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителям края напоминают об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет граждан России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. К слову, добродушной фигурантке за это преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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