2019-08-08T04:30:41+03:00
Общество

Уникальные кадры из заповедного леса появились в Хабаровском крае

В объективы фотоловушек попали и хищники, и травоядные
Ольга КИВА
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Уникальные кадры из заповедного леса появились в Хабаровском краеУникальные кадры из заповедного леса появились в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Фотоловушки в национальном парке «Анюйский» накопили очень много интересной информации для исследователей. В районе оборудования не раз оказывались обитатели заповедных лесов. Благодаря этим устройствам желающие теперь могут увидеть свежие фото зверей, обитающих в нацпарке.

- На снимках запечатлены взрослый тигр, медведь и другие обитатели, в том числе и травоядные. Отметим, что работа с фотоловушками проводится при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и благотворительного фонда «Тигрус», – рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, ранее во время экскурсии по нацпарку ученые обнаружили стан браконьеров, а также и пропажу фотоловушек. К сожалению, тогда вместе с оборудованием пропали еще и уникальные фотоматериалы. Однако научная братия не собирается унывать и намерена заняться покупкой новых аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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