Уникальные кадры из заповедного леса появились в Хабаровском крае
Фотоловушки в национальном парке «Анюйский» накопили очень много интересной информации для исследователей. В районе оборудования не раз оказывались обитатели заповедных лесов. Благодаря этим устройствам желающие теперь могут увидеть свежие фото зверей, обитающих в нацпарке.
- На снимках запечатлены взрослый тигр, медведь и другие обитатели, в том числе и травоядные. Отметим, что работа с фотоловушками проводится при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и благотворительного фонда «Тигрус», – рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Напомним, ранее во время экскурсии по нацпарку ученые обнаружили стан браконьеров, а также и пропажу фотоловушек. К сожалению, тогда вместе с оборудованием пропали еще и уникальные фотоматериалы. Однако научная братия не собирается унывать и намерена заняться покупкой новых аппаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU