2019-08-08T05:21:55+03:00
Общество

Ушлый застройщик закончил работу, не сдав квартиры под Хабаровском

Новое жилье в селе Тополево ждут 36 семей
Александр ШТААЛЬ
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Ушлый застройщик закончил работать, не сдав квартиры под ХабаровскомУшлый застройщик закончил работать, не сдав квартиры под ХабаровскомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае удалось в прямом смысле слова заставить работать застройщика, который не особо торопился сдать новостройки. Разбирательство в отношении компании началось с обращения дольщиков, которые на свою беду, купили в этой организации строящиеся квадратные метры. Заселиться в дома планировали 36 семей.

- Возводить одно здание начали в сентябре 2015 года, второе – в августе 2016. Для проведения работ в компании привлекли деньги дольщиков. Закончиться строительство должно было в августе-сентябре 2017 года, но этого не случилось, несмотря на продажу всех квартир, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Застройщику предоставили шанс и продлили срок действия разрешения на строительство, но в этот раз он умудрился допустить нарушения. А именно в компании не направили дольщикам уведомления и предложения об изменении положений договора о сроках его исполнения. После внесения представления в организации быстро исправились и откорректировали условия договора.

В отношении застройщика также провели проверку и выяснили, что имел место нецелевой расход денег дольщиков. В связи с этим проведут отдельное финансовое расследование. Такое воздействие на компанию дало результаты - застройщик активизировал работы по завершению возведения жилых домов, а в администрации Хабаровского района выдали разрешения на ввод их в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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