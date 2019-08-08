2019-08-08T06:52:16+03:00
Общество

Начинающим фермерам в ЕАО раздадут 10 миллионов рублей

Гранты должны помочь в развитии животноводства
Александр ШТААЛЬ
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Начинающим фермерам в ЕАО раздадут 10 миллионов рублейНачинающим фермерам в ЕАО раздадут 10 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии финансово поддержат начинающих фермеров. На эту благородную цель в области собираются потратить около 10 миллионов рублей, но деньги выделят не только из региональной, но и из федеральной казны.

- Финансы распределят на основании грантового конкурса среди начинающих фермеров. Участвовать в нем пожелали 13 человек, из которых победителями признали только четыре крестьянских хозяйства, специализирующихся исключительно на молочном скотоводстве, - прокомментировали в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

На деньги гранта фермеры смогут купить тракторы, кормозаготовительную технику, крупный рогатый скот молочного направления, оборудование для переработки и упаковки молочной продукции. К слову, в 2019 году собираются также освоить шесть миллионов рублей из областного бюджета на поддержку семейных животноводческих ферм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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