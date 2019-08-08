2019-08-08T08:18:21+03:00
Общество

Скверы Дружбы украсят дворы на улице Гамарника в Комсомольске

Деньги на реализацию идеи авторы получили в виде гранта
Ольга КИВА
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Скверы Дружбы украсят дворы на улице Гамарника в КомсомольскеСкверы Дружбы украсят дворы на улице Гамарника в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре появятся сразу два сквера Дружбы. Площадки собираются обустроить во дворах домов №№22 и 24, расположенных на улице Гамарника. Авторы и идейные вдохновители этого проекта - сами горожане, проживающие в этих многоквартирниках.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на реализацию проекта собираются потратить один миллион 287 тысяч рублей. Эти деньги авторы идеи получили в виде гранта по итогам краевого конкурса «Проекты ТОС 2018».

На полученные деньги инициаторы благоустройства территории уже провели санитарную очистку территории - спилили аварийно-опасные деревья, вывезли мусор, в целом подготовили территорию, в том числе и к обустройству тротуаров. В планах уложить брусчатку и заняться озеленением территории, а также установить скамейки, круглые уличные диваны, чугунные урны, парковые качели и фонарные столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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