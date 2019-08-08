СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-08T08:17:07+03:00

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Белый медведь по кличке Хабар устроил показательный заплыв в своем огромном бассейне. Любимец взрослых и детей занырнул в воду, затем проплыл на спине, а потом неспешно вышел из воды явно с хорошим настроением. Каждое действие животного сопровождалось возгласами и щелчками затворов фотокамер.

Как сообщили в зоосаде «Приамурский», такое представление мишка устроил как раз в то время, когда проходило занятие по природотерапии. Естественно, происходящее вызывало восторг у всех, кто в это время находился рядом с бассейном. Одинаково радовались и дети, и взрослые.

Жителей города приглашают посетить зоосад и обязательно навестить Хабара. Мишка, не смотря на свое хищное естество, умеет зарядить позитивом и хорошим настроением. А пока смотрите видео и наслаждайтесь приятным моментом.

Белый медведь под Хабаровском устроил показательный заплыв.

ИСТОЧНИК KP.RU