2019-08-08T08:57:15+03:00
Происшествия

Суд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 лет

Из материалов дела следует, что по вине 25 летнего фигуранта умер 46-летний мужчина
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Суд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 летСуд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае прошел суд с участием присяжных заседателей над 25-летним парнем. Из материалов дела следует, что фигурант лишил жизни 46-летнего мужчину. Тело пострадавшего обнаружили в подвале жилого дома в поселке Ванино, а осужденный как раз проживал в этом самом доме. Его причастность к преступлению вскоре установили.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, во время следствия злоумышленник вину не признал и заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. При этом все собранные доказательства упорно подтверждали вину фигуранта.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершенном преступлении. Кроме того, они постановили, что фигурант не заслуживает снисхождения. Согласно обвинительного вердикта суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Столько времени парень проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от воды
В Еврейской автономии наградили сотрудника колонии за спасение ребенка
Транспортную соцкарту в Хабаровске принимают в автобусах из списка
Международные рейсы «Хабаровск-Фуюань» приостановят с 10 августа
В Хабаровском крае силами неравнодушных собрали к школе почти пять тысяч ребят
Избавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАО
«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»
К дачам левобережья в Хабаровске курсируют дополнительные теплоходы
Скверы Дружбы украсят дворы на улице Гамарника в Комсомольске
Начинающим фермерам в ЕАО раздадут 10 миллионов рублей
Белый медведь под Хабаровском устроил показательный заплыв
Почти 700 домов подтопило на островах Хабаровска
Ушлый застройщик закончил работу, не сдав квартиры под Хабаровском
Должницу в Хабаровском крае отказались выпустить из страны из-за кредитов
В Комсомольске уровень Амура достиг отметки в 327 сантиметров
В колониях Хабаровского края готовятся к приходу большой воды
Уникальные кадры из заповедного леса появились в Хабаровском крае
Под суд отдали сельчанку в Хабаровском крае за прописку иностранца
Юные хабаровские робототехники впервые прославились на весь мир
Уровень Амура в Хабаровске 8 августа 2019: вода поднимется еще на 30-40 сантиметров
В Ленинском районе ЕАО перекрыли дороги из-за подтопления
Погода в Хабаровске на 8 августа 2019 года: до +27, без осадков
Казну Хабаровского края пополнят за счет штрафов иностранцев-нелегалов
Больше половины школ в Хабаровске готовы к новому учебному году
Школьники четырех стран в Хабаровске окунутся в экологические проблемы
Осужденные в Хабаровском крае заслужили свидание с родней
На лесных причалах в Хабаровском крае искусственно создали угрозу для древесины