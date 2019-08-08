Суд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 лет
В Хабаровском крае прошел суд с участием присяжных заседателей над 25-летним парнем. Из материалов дела следует, что фигурант лишил жизни 46-летнего мужчину. Тело пострадавшего обнаружили в подвале жилого дома в поселке Ванино, а осужденный как раз проживал в этом самом доме. Его причастность к преступлению вскоре установили.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, во время следствия злоумышленник вину не признал и заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. При этом все собранные доказательства упорно подтверждали вину фигуранта.
Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершенном преступлении. Кроме того, они постановили, что фигурант не заслуживает снисхождения. Согласно обвинительного вердикта суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Столько времени парень проведет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU