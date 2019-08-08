СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-08T11:17:29+03:00

В Хабаровском крае силами неравнодушных собрали к школе почти пять тысяч ребят ФОТО: Министерство социальной защиты населения Хабаровского края

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу». На сегодняшний день подготовить к началу учебного года смогли четыре тысячи 800 ребят. Неравнодушные граждане смогли общими усилиями за месяц собрать почти девять миллионов рублей.

- Такого рода мероприятия помогают исключить случаи, когда школьники не сядут за парты 1 сентября по социальным причинам. При этом в акции участвуют как обычные жители, так и представители различных организаций. На собранные деньги для детей покупают одежду, обувь и канцелярские принадлежности, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, акция будет длиться до 30 сентября. Желающие помочь могут не только сделать пожертвование, но и принести непосредственно необходимые для учебы вещи – рюкзаки, канцелярию, форму и другие вещи. Пункты приема работают во всех районах Хабаровского края в рабочие дни. Дополнительная информация по телефону (4212) 32-62-49 в будние дни с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU