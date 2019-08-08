2019-08-08T11:21:02+03:00
Происшествия

Женщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от воды

Местные жители вместе со спасателями активно работают лопатами, наполняя мешки песком для дамбы
Александр ШТААЛЬ
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Женщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от водыЖенщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от водыФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Жители Ленинского района ЕАО продолжают подготовку в приходу большой воды. Гидрологи прогнозируют, что пик паводка у села Ленинское придется на период 9-11 августа. В течение двух суток здесь ожидают подъем воды на 20-30 сантиметров. Сегодня, 8 августа, уровень воды у села находится на отметке в 895 сантиметров. В настоящее время по реке Амур наблюдается тенденция замедления подъёма воды.

- Сейчас на самых «проблемных» местах, где возможен прорыв воды, возводят дамбы из мешков с песком. При этом лопатами работают не только спасатели, но и местные жители. В работу включились женщины с детьми, пожилые люди, свободные от работы мужчины и все те, кто решил свое личное время потратить не на отдых, а на защиту своего села, - рассказал Алексей Таёкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

На защиту суши встали и жители села Кукелево. Женщины и дети помогают наполнять мешки песком, а спасатели с помощью трактора, который предоставили в местном КФХ, загружают мешки и укладывают их в барьер на пути стихии. В проведении противопаводковых мероприятий также участвуют военные, добровольцы, сельские старосты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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