Жестокую мать в Хабаровском крае лишили свободы и родительских прав

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-08T12:34:41+03:00

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Жительница поселка Монгохто в Ванинском районе оказалась на скамье подсудимых из-за жестокого обращения с собственной дочкой. Женщина наплевательски относилась к здоровью ребенка, зато всегда находила, чего бы горячительного выпить. Из материалов дела следует, что она систематически оставляла девочку без присмотра, причем на долгое время, нормально не кормила дочку, да и вообще содержала ребенка в антисанитарных условиях.

- В итоге 28-летнюю сельчанку мировой судья Ванинского района признал виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. При вынесении приговора служители Фемиды также учли, что в прошлом у женщины уже есть судимость за кражу, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд постановил лишить горе-мать свободы на один год. Наказание назначили условное, но с испытательным сроком в полтора года. При этом сельчанку обязали пройти курс лечения от алкоголизма. К слову, родительских прав осужденную уже лишили, ребенка передали отцу на воспитание.

ИСТОЧНИК KP.RU