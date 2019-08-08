Международные рейсы «Хабаровск-Фуюань» приостановят с 10 августа

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-08T09:49:30+03:00

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В Хабаровске ставят на «стоп» пассажирские перевозки между городами Хабаровск и Фуюань. Это вынужденная мера в связи с ожидаемым наводнением. К ней прибегли в целях безопасности. Как сообщили сегодня в пресс-службе краевого правительства, с 10 августа теплоходы перестанут курсировать.

Ранее сообщалось, к такого рода ограничениям собирались прибегнуть, когда уровень воды превысит 520 сантиметров. По прогнозам гидрологов, это случится ориентировочно 10 августа. Как только вода опустится ниже этой отметки, международные речные рейсы возобновят.

Отметим также, что в городе Фуюань также временно приостановили пассажирские перевозки в сторону Хабаровска. У берегов китайского города вода достигал критической отметки. Завтра, 9 августа, теплоходы будут работать только на возвращение туристов домой. Так, из Фуюаня вернутся 27 российских туристов, а из Хабаровска в Фуюань отправятся 126 жителей Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU