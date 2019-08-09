Уровень Амура в Хабаровске 9 августа 2019: вода стремится к отметке опасного явления

СЕГОДНЯ 02:24 2019-08-09T05:37:04+03:00

В ближайшие два дня река «подрастет» еще на 30-40 сантиметров

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На сегодняшний день, 9 августа, остается затопленной пойма реки Амур от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Аналогичная гидрологическая ситуация наблюдается и на реках Бурея, Уссури, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь. В среднем прибрежная суша ушла под воду на глубину 0,3-1,8 метра.

По прогнозам экспертов, вода в Амуре у Хабаровска продолжит подниматься. Так, в течение двух суток уровень поднимется еще на 30-40 сантиметров, то есть 9-10 августа достигнет отметок 525-535 сантиметров. Опасным явление будет считаться, если вода достигнет уровня 600 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 11-12 августа у поселка Дормидонтовка ожидаются уровни воды до отметок 520-560 сантиметров. Угрозы хозяйственным объектам, скорее всего, не будет. Напомним, неблагоприятным явление считается на отметке в 550 сантиметров, опасным – на отметке 620 сантиметров. На сегодняшний день у села Елабуга Амур поднялся на 29 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU