2019-08-09T05:35:59+03:00
Происшествия

Ребенок по наводке матери обчистил чужой кошелек в Хабаровском крае

На добытые преступным путем деньги женщина купила дочке сладости и вещи
Александр ШТААЛЬ
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Ребенок по наводке матери обчистил чужой кошелек в Хабаровском краеРебенок по наводке матери обчистил чужой кошелек в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Ванинского района в один прекрасный день осталась без денег. Ничего не предвещало беды – накануне у нее гостила знакомая и ее 11-летняя дочка, встреча прошла в дружеской обстановке. Каково же было разочарование хозяйки, когда выяснилось, что к пропаже денег причастна ее же гостья, и что еще ужаснее, несовершеннолетний ребенок.

- По версии следствия, визитеры находились в квартире - подозреваемая на кухне вместе с хозяйкой, ребенок в соседней комнате. Первая отлучилась, чтобы проведать дочь. За то короткое время, что ее не было, женщина шепотом велела несовершеннолетней забрать деньги из кошелька. Последняя выполнила просьбу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда гостьи вышли на улицу, дочь отдала матери купюры, и они отправились в магазин. Женщина купила ребенку вещи и сладостей, остальное потратила по своему усмотрению. Потерпевшая обнаружила пропажу только на следующий день и отправилась в полицию. В отношении отчаянной матери завели и расследуют уголовное дело. Сама фигурантка созналась в содеянном и даже вернула похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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