Шантары в Хабаровском крае избавляют от военного «наследия»

СЕГОДНЯ 03:26 2019-08-09T05:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В национальном парке «Шантарские острова» продолжается работа по очистке территории. В недалеком прошлом на этой ныне особо охраняемой территории обосновались военные, потом бойцов методично вывели с острова. Об их пребывании здесь напоминали оставшиеся постройки, которые со временем начали разрушаться, а также прочие атрибуты – бочки, конструкции, спецсооружения. В последние годы идет активная работа по очистке территории нацпарка и возмещению экологического ущерба.

- В уборке задействовали военных. На сегодняшний день они спрессовали около одной тысячи 200 бочек, осталось обработать еще 300 емкостей. Ребята аккуратно сложили стройматериал от разобранных построек, который впоследствии можно использовать для нужд нацпарка. Еще они помогли поправить часовню, построенную по инициативе известного путешественника Федора Конюхова, и восстановить снесенные штормовыми ветрами столбы с аншлагами, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что экологическая миссия военных не мешает проводить на Большом Шантаре экскурсии для туристов. Путешественники приезжают сюда в основном из бухты Онгочан, где расположена туристическая база. Предварительно визитеры получают от госинспекторов разрешение на посещение нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU