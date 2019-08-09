2019-08-09T05:33:49+03:00
Общество

Хабаровчане выбирают общественные территории для благоустройства

Чтобы высказать свое предпочтение, достаточно просто кликнуть на одну из 13 площадок
Ольга КИВА
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Хабаровчане выбирают общественные территории для благоустройстваХабаровчане выбирают общественные территории для благоустройстваФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровске проводят опрос среди жителей с целью определить общественные территории, которые в первую очередь будут приводить в порядок. Все, что нужно для участия в голосовании, это перейти по ссылке, ответить на несколько вопросов, а также отметить один из предложенных объектов. Ответы принимают до 6 сентября.

Как отметили в администрации города, на сегодняшний день существует городской реестр общественных мест, составленный муниципалитетом вместе с хабаровчанами в 2017 году. В него вошли 107 объектов, из которых часть уже привели в порядок.

Сейчас горожанам предлагают выбрать объекты, которые будут обновлять в первую очередь. В список вошли скверы, расположенные на улицах Ленинградской в районе торгового центра «Восхождение», Руднева, 56, Тихоокеанской-Руднева-переулке Ульчском, а также на Восточном шоссе. Также включили объекты, расположенные на улице Сергеевской, переулке Арсеньева, 4, улицах Тихоокеанской и Ульяновской, в районе улиц Аксенова - Световой – Ургальской.

Напомним, сейчас в Хабаровске обустраивают пять скверов, расположенных в районе мемориала «Бронекатер-302», на улице Карла Маркса, 111, на Матвеевском шоссе, в сквере «Лики» и близ здания управления завода имени Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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