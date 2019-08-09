2019-08-09T05:31:41+03:00
Общество

За спасение Хабаровска от наводнения молились верующие и мэр города

Напомним, на левобережье уже подтоплены порядка 700 домов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
За спасение Хабаровска от наводнения молились верующие и мэр городаЗа спасение Хабаровска от наводнения молились верующие и мэр городаФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

В Хабаровске молитвой решили спасти город от наводнения. Молебен за избавление города от водной стихии возглавил владыка Артемий. Участие в священнодействии принял и мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

Как сообщили в Хабаровской епархии, в виде стихий на род человеческий обрушиваются все прегрешения, которые люди совершают ежедневно. Однако Всевышний может простить все плохое за покаяние. Свершенный молебен поможет уберечь всех людей, которые живут на берегах Амура, и всех, кто живет в крае.

Напомним, наводнение 2013 года научило жителей Хабаровского края многому. Опираясь на этот опыт, в регионе принимают меры, чтобы уберечь город и край от водной стихии. По данным на 8 августа 2019 года, Амур у Хабаровска поднялся до отметки в 495 сантиметров, вода продолжает прибывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске водитель-торопыга в автобусе зажал мальчика дверьми
Новый терминал в аэропорту Хабаровска обещают сдать вовремя
Хабаровчане выбирают общественные территории для благоустройства
Шантары в Хабаровском крае избавляют от военного «наследия»
Ребенок по наводке матери обчистил чужой кошелек в Хабаровском крае
Уровень Амура в Хабаровске 9 августа 2019: вода стремится к отметке опасного явления
В Хабаровском крае идет массовая вакцинация населения из-за паводка
Погода в Хабаровске на 9 августа 2019 года: до +23, возможен небольшой дождь
Жестокую мать в Хабаровском крае лишили свободы и родительских прав
В Хабаровске 10-летний мальчик стал жертвой ошибки водителя
Женщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от воды
В Еврейской автономии наградили сотрудника колонии за спасение ребенка
Транспортную соцкарту в Хабаровске принимают в автобусах из списка
Международные рейсы «Хабаровск-Фуюань» приостановят с 10 августа
В Хабаровском крае силами неравнодушных собрали к школе почти пять тысяч ребят
Суд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 лет
Избавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАО
«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»