За спасение Хабаровска от наводнения молились верующие и мэр города

СЕГОДНЯ 04:27 2019-08-09T05:31:41+03:00

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В Хабаровске молитвой решили спасти город от наводнения. Молебен за избавление города от водной стихии возглавил владыка Артемий. Участие в священнодействии принял и мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

Как сообщили в Хабаровской епархии, в виде стихий на род человеческий обрушиваются все прегрешения, которые люди совершают ежедневно. Однако Всевышний может простить все плохое за покаяние. Свершенный молебен поможет уберечь всех людей, которые живут на берегах Амура, и всех, кто живет в крае.

Напомним, наводнение 2013 года научило жителей Хабаровского края многому. Опираясь на этот опыт, в регионе принимают меры, чтобы уберечь город и край от водной стихии. По данным на 8 августа 2019 года, Амур у Хабаровска поднялся до отметки в 495 сантиметров, вода продолжает прибывать.

ИСТОЧНИК KP.RU