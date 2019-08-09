Новый терминал в аэропорту Хабаровска обещают сдать вовремя

СЕГОДНЯ 04:48 2019-08-09T05:30:32+03:00

Это должно случиться в сентябре 2019 года

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Новый пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска обещают сдать в срок. При этом реконструкция части аэродромной инфраструктуры никак не повлияет на это событие. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Хабаровского аэропорта.

Немного ранее в средствах массовой информации появилось сообщение о переносе срока ввода в эксплуатацию аэропорта Хабаровска с 2019 на 2020 год. Однако это сообщение касалось исключительно реконструкции части аэродромной инфраструктуры аэропорта. Строительство же нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта идет строго по графику. Сдать объект собираются в сентябре 2019 года.

Напомним, реконструкцию аэродрома международного аэропорта Хабаровска выполняют в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Она рассчитана на период 2010-2020 годы. На первом этапе реконструкции модернизировали взлетно-посадочную полосу №1 аэропорта, прилегающие рулежные дорожки, части перрона и другие объекты аэродромной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU