Военному в ЕАО выдали юбилейный жилищный сертификат

СЕГОДНЯ 06:15 2019-08-09T07:26:03+03:00

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В Еврейской автономии признали лучшей мерой по решению жилищного вопроса военных накопительно-ипотечную систему. Она представляет собой ежегодные начисления на открытые именные накопительные счета военнослужащих. При этом суммы индексируются с учетом инфляции. К слову, в 2019 году сумму оценивают в 280 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военнослужащие могут купить жилье через три года вступления в накопительно-ипотечную систему. Деньги можно потратить и на «вторичку», и на «первичку». Также вкладывать средства разрешают в строящееся жилье.

Накануне военнослужащим в ЕАО выдали юбилейные уведомления о включении в единый реестр и сертификаты на получение целевых жилищных займов. Среди счастливчиков военнослужащий мотострелкового соединения ВВО, которому вручили семидесятый сертификат на получение целевого жилищного займа. Также известили 250-го бойца, вступившего в военную ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU