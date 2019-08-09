2019-08-09T07:24:52+03:00
Общество

В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитания

Надолго лишенные свободы сидельцы через театр постигают мирную жизнь
Ольга КИВА
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В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитанияВ ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитанияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Театротерапию решили протестировать на обитателях колонии строгого режима. Методику разработали психологами пенитенциарного учреждения, внедрять этот метод начали в начале 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по ЕАО, с помощью нововведения осужденные могут развивать важные социальные навыки. Также с помощью метода собираются корректировать черты личности, которые в наибольшей мере способствовали зарождению и укреплению антиобщественных взглядов. Театральная обстановка – это не цель, а средство решения поставленных задач.

По мнению специалистов, театротерапия помогает в обучении вербальной и невербальной коммуникации, усовершенствовании самодисциплины и повышении самоуверенности. Также отбывающие наказание смогут контролировать свои эмоции и научатся противостоять внешним стрессовым ситуациям.

Отметим, что и сами осужденные активно включились в это испытание и участвуют в театральных постановках. Накануне в учреждении прошла премьера спектакля, к которому актеры готовились под руководством психологов. На суд зрителей они представили постановку на основе рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». В целях стимулирования всех актеров наградили грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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